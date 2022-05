"Ma scusa, come fai...?". La Ferragni si presenta così a Palermo: scatta subito la "valanga" contro Chiara (Di sabato 7 maggio 2022) Sono arrivati i 35 anni anche per Chiara Ferragni. Per l'occasione l'influencer più famosa d'Italia ha deciso di festeggiare, ieri sera 6 maggio, a Palermo assieme a tutta la famiglia e agli amici più cari. È atterrata venerdì sera nella città siciliana con il suo aereo privato. La location dell'evento è stata l'Hotel Villa Igieia, ma a far scalpore è stato il look scelto dalla moglie di Fedez. Ecco il look sfoggiato dall'influencer: come sempre la Ferragni ha condiviso ogni attimo della serata con i suoi followers di Instagram. A lasciare i fan a bocca aperta sarebbe stato però il look scelto da Chiara per l'occasione. Un micro-top a triangolo scintillante vedo non vedo abbinato a un pantalone nero a sirena firmato dallo stilista Ludovic de Saint Sernin. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Sono arrivati i 35 anni anche per. Per l'occasione l'influencer più famosa d'Italia ha deciso di festeggiare, ieri sera 6 maggio, aassieme a tutta la famiglia e agli amici più cari. È atterrata venerdì sera nella città siciliana con il suo aereo privato. La location dell'evento è stata l'Hotel Villa Igieia, ma a far scalpore è stato il look scelto dalla moglie di Fedez. Ecco il look sfoggiato dall'influencer:sempre laha condiviso ogni attimo della serata con i suoi followers di Instagram. A lasciare i fan a bocca aperta sarebbe stato però il look scelto daper l'occasione. Un micro-top a triangolo scintillante vedo non vedo abbinato a un pantalone nero a sirena firmato dallo stilista Ludovic de Saint Sernin. ...

