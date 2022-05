Luca Argentero, la provocazione dell’hater e la risposta dell’attore (Di sabato 7 maggio 2022) Luca Argentero, ancora una volta, nel mirino degli hater ma non si fa intimorire. La replica dell’attore all’utente di Twitter Capita spesso che l’attore Luca Argentero venga preso di mira dagli hater e lui senza battere ciglio dà le risposte che meritano certe provocazioni. Proprio come è accaduto questo pomeriggio su Twitter. L’attore protagonista di Doc- nelle tue mani è stato attaccato da un hater senza motivo. “Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi”, è il tweet che non è passato inosservato e che ha provocato la risposta da parte di Argentero che ha replicato con ironia e prendendolo in giro. “Come sei maschio, sono tutta un fremito!” ha scritto l’attore su twitter. Come sei ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022), ancora una volta, nel mirino degli hater ma non si fa intimorire. La replicaall’utente di Twitter Capita spesso che l’attorevenga preso di mira dagli hater e lui senza battere ciglio dà le risposte che meritano certe provocazioni. Proprio come è accaduto questo pomeriggio su Twitter. L’attore protagonista di Doc- nelle tue mani è stato attaccato da un hater senza motivo. “Il giorno cheverrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi”, è il tweet che non è passato inosservato e che ha provocato lada parte diche ha replicato con ironia e prendendolo in giro. “Come sei maschio, sono tutta un fremito!” ha scritto l’attore su twitter. Come sei ...

