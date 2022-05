«Luca Argentero? Il giorno che lo picchieranno sarà troppo tardi» La risposta dell' attore è epica

Advertising

fanpage : Un tweet al veleno contro #LucaArgentero, che risponde con impeccabile ironia - fottolesoglie : Sempre dalla parte di Luca Argentero #controilmale - Il_Mago_KK : RT @fanpage: Un tweet al veleno contro #LucaArgentero, che risponde con impeccabile ironia - PetagnaBonifazi : RT @fanpage: Un tweet al veleno contro #LucaArgentero, che risponde con impeccabile ironia - cosimofcj : RT @Erun3r: Sì pronto carabinieri sono Luca Argentero vorrei denunciare il signor Carlo Lancelot per minacce noooo non è uno scherzo non me… -

Io Donna

'Il giorno cheverrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi" e..., attaccato (immotivatamente) da un hater su Twitter, ha risposto in maniera perfetta: scopriamo cosa è successo all'attore di 'Doc - Nelle tue mani'.risponde (in modo ... Luca Argentero bambino su Instagram: «Splendido da piccolo… spettacolare da grande» Su Twitter è andata in scena la triste realtà di un utente che ha meritato la risposta di Luca Argentero; ovviamente l’ha meritata nel senso più negativo possibile. L’attore non ha perso tempo e ha co ...Alcuni dei personaggi nati in Piemonte e divenuti famosi in Italia e nel mondo. Da Vittorio Alfieri a Luciana Littizzetto.