Advertising

fanpage : Un tweet al veleno contro #LucaArgentero, che risponde con impeccabile ironia - andreastoolbox : «#Luca Argentero? Il giorno che lo picchieranno sarà troppo tardi». La risposta dell'attore è epica - fottolesoglie : Sempre dalla parte di Luca Argentero #controilmale - Il_Mago_KK : RT @fanpage: Un tweet al veleno contro #LucaArgentero, che risponde con impeccabile ironia - PetagnaBonifazi : RT @fanpage: Un tweet al veleno contro #LucaArgentero, che risponde con impeccabile ironia -

Io Donna

Haters contro. L'attore ha replicato su Twitter ad un commento offensivo nei suoi confronti: 'Il giorno cheverrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi '. E l'attore non si è ...'Il giorno cheverrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi" e... Luca Argentero bambino su Instagram: «Splendido da piccolo… spettacolare da grande» Su Twitter è andata in scena la triste realtà di un utente che ha meritato la risposta di Luca Argentero; ovviamente l’ha meritata nel senso più negativo possibile. L’attore non ha perso tempo e ha co ...Haters contro Luca Argentero. L'attore ha replicato su Twitter ad un commento offensivo nei suoi confronti: «Il giorno che ...