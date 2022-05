L’organoide che può battere il cancro

Leggi su panorama

(Di sabato 7 maggio 2022) Cinquanta mila diagnosi ogni anno in Italia per uno dei tumori più diffusi, quello al colon retto. Nella mortalità per, è al secondo o al terzo posto (a livello mondiale). Si cura un po’ come una volta, con chemioterapia, radioterapia, intervento chirurgico: tutte terapie abbastanza aggressive. Nel caso del colon retto, per esempio, l’uso dei nuovi anticorpi monoclonali non ha ancora grande spazio (come invece nel caso delle neoplasie del sangue, della mammella o nel melanoma). O meglio, li si utilizza (Infliximab) per ridurre condizioni infiammatorie croniche che possono portare allo sviluppo del tumore. Così, la ricerca di nuovi farmaci più mirati ed efficaci diventa cruciale. In questo senso, un passo avanti decisivo viene dalla creazione dei cosiddetti «organoidi», termine vagamente fantascientifico per definire agglomerati di cellule che riproducono, in ...