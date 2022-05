Lo sfogo della studentessa esclusa dal ballo delle debuttanti perché lesbica (Di sabato 7 maggio 2022) “Mi hanno impedito di vivere un momento unico”. A raccontare il suo mancato “debutto” è Vanessa (nome di fantasia) a cui è stata negata la possibilità di andare al ballo delle debuttanti con la persona che ama. Una ragazza. Questo perché le coppie omosessuali non possono partecipare all’evento previsto per il 18 giugno a Prato e organizzato dal Convitto nazionale Cicognini. “Avrei voluto invitare una ragazza che mi piaceva, mi hanno detto che non è possibile. Posso solo invitare un ragazzo ma non mi interessa andare con uno sconosciuto. Avrebbe un senso partecipare al ballo se accanto a me ci fosse una persona che amo e per la quale affrontare tutti gli impegni e i costi della serata”, ha raccontato Vanessa in un’intervista a La Stampa. La diciottenne, dunque, dovrà rinunciare al ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) “Mi hanno impedito di vivere un momento unico”. A raccontare il suo mancato “debutto” è Vanessa (nome di fantasia) a cui è stata negata la possibilità di andare alcon la persona che ama. Una ragazza. Questole coppie omosessuali non possono partecipare all’evento previsto per il 18 giugno a Prato e organizzato dal Convitto nazionale Cicognini. “Avrei voluto invitare una ragazza che mi piaceva, mi hanno detto che non è possibile. Posso solo invitare un ragazzo ma non mi interessa andare con uno sconosciuto. Avrebbe un senso partecipare alse accanto a me ci fosse una persona che amo e per la quale affrontare tutti gli impegni e i costiserata”, ha raccontato Vanessa in un’intervista a La Stampa. La diciottenne, dunque, dovrà rinunciare al ...

