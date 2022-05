"Lo abbiamo distrutto...". Le intercettazioni choc: chi ha voltato davvero le spalle a Putin. Fine vicina? (Di sabato 7 maggio 2022) A Vladimir Putin va sempre peggio: dopo gli attacchi per mezzo dell'esercito ucraino a navi e ammiragli, ecco che arrivano i sabotaggi dei russi. Stando ad alcune conversazioni militari intercettate dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina, i combattenti di Mosca si scambiavano consigli a vicenda su come mettere fuori uso armi e veicoli. È il caso di un soldato russo che, tra i vari, avrebbe raccontato di aver versato sabbia nei sistemi di alimentazione dei carri armati, in modo da renderli inutilizzabili. "Non seguo ordini stupidi, semplicemente mi rifiuto - avrebbe confessato -. Ho rovinato tutto e basta". Ma il soldato è in buona compagnia, perché quando il commilitone russo che era dall'altra parte della linea ha saputo che l'unità non era stata punita per insubordinazione, ha pensato di poter utilizzare la stessa tattica, esponendola ai colleghi d'armi. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) A Vladimirva sempre peggio: dopo gli attacchi per mezzo dell'esercito ucraino a navi e ammiragli, ecco che arrivano i sabotaggi dei russi. Stando ad alcune conversazioni militari intercettate dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina, i combattenti di Mosca si scambiavano consigli a vicenda su come mettere fuori uso armi e veicoli. È il caso di un soldato russo che, tra i vari, avrebbe raccontato di aver versato sabbia nei sistemi di alimentazione dei carri armati, in modo da renderli inutilizzabili. "Non seguo ordini stupidi, semplicemente mi rifiuto - avrebbe confessato -. Ho rovinato tutto e basta". Ma il soldato è in buona compagnia, perché quando il commilitone russo che era dall'altra parte della linea ha saputo che l'unità non era stata punita per insubordinazione, ha pensato di poter utilizzare la stessa tattica, esponendola ai colleghi d'armi. E ...

Advertising

LeonardoMontef6 : Abbiamo in questo paese burocrati che non sanno nemmeno programmare il personale che ha necessità nelle varie temat… - zagoramo : @katia_cavalli @Marilena0407 @franz6200 Ideologia la fai tu.. io e altri utenti ti abbiamo fornito fatti concreti.… - Massimi06250625 : Mosca: “A Kharkiv abbiamo distrutto armi arrivate dall’occidente” - AntonioDiSante2 : 51 anni, non vaccinato: Primo giorno 37,9° e dolori di ossa. Secondo giorno 37,2°. Terzo giorno: nulla. Cura: a… - caragli2 : RT @GianlucaCastro8: Ormai anche il Fatto Quotidiano e altre grosse testate iniziano a parlare di ipotetici danni da siero. Potremmo non c… -