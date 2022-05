LIVE – Scafati-Monferrato 37-30, gara-1 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 7 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Givova Scafati-Novipiù JB Monferrato, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Comincia la post season: in questa Serie a sfidarsi sono la squadra che ha chiuso in prima posizione il Girone Rosso e in ottava posizione il Girone Verde. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di sabato 7 maggio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PROGRAMMA gara-1 quarti DI finale AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Latestuale di Givova-Novipiù JB, sfida valida come-1 deidideidellaA2 2021/di. Comincia la post season: in questaa sfidarsi sono la squadra che ha chiuso in prima posizione il Girone Rosso e in ottava posizione il Girone Verde. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di sabato 7 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PROGRAMMA-1DIAGGIORNA LA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Scafati-Monferrato 16-12 gara-1 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Scafati-Monferrato 11-10 gara-1 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Scafati-Monferrato 11-10 gara-1 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA -… -