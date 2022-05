LIVE – Jabeur-Pegula 2-4, finale Wta 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 7 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Jabeur-Pegula, sfida valida per la finale del torneo Wta 1000 di Madrid 2022. La pressione è tanta sulle due giocatrici. Sia la tunisina sia l’americana infatti, pur potendo vantare un titolo sul circuito maggiore, non si sono mai spinte così avanti in un evento di questa caratura. La sfida si preannuncia aperta ed equilibrata. I precedenti sono in perfetta parità (2-2). La nordafricana, però, ha prevalso negli ultimi due. Entrambe hanno in comune il fatto di aver sconfitto un’italiana al primo turno nella capitale spagnola. Jabeur si è imposta su Jasmine Paolini mentre Pegula ha avuto la meglio di Camila Giorgi, che aveva fallito anche un match point. Sportface.it garantirà ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ladel torneo Wtadi. La pressione è tanta sulle due giocatrici. Sia la tunisina sia l’americana infatti, pur potendo vantare un titolo sul circuito maggiore, non si sono mai spinte così avanti in un evento di questa caratura. La sfida si preannuncia aperta ed equilibrata. I precedenti sono in perfetta parità (2-2). La nordafricana, però, ha prevalso negli ultimi due. Entrambe hanno in comune il fatto di aver sconfitto un’italiana al primo turno nella capitale spagnola.si è imposta su Jasmine Paolini mentreha avuto la meglio di Camila Giorgi, che aveva fallito anche un match point. Sportface.it garantirà ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Alle 18.30, prima di fare fagotto per gli #IBI22 di #Roma, vi racconto live su @SuperTennisTv la finale ?? del #MMOPEN di… - lorenzofares : Alle 18.30, prima di fare fagotto per gli #IBI22 di #Roma, vi racconto live su @SuperTennisTv la finale ?? del… - SuperTennisTv : Oggi in diretta su #SuperTennisTV la finale del #WTA di Madrid e le qualificazioni femminili degli #IBI22, live anc… - SuperTennisTv : Oggi LIVE su #SuperTennisTV le prequali degli #IBI22 e le semifinali del #WTA di Madrid! ?10:00 Passaro ?? Fonio a… - SuperTennisTv : LIVE oggi ?10 Cecchinato ?? Nardi ?12 Jabeur ?? Halep a seg. Alexandrova ?? Anisimova a seg. Teichmann ?? Kalinina ?… -