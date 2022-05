LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Dowsett comanda la cronometro, De Marchi beffato per 5 centesimi (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 14.45 Nessun inserimento degno di nota tra gli ultimi arrivati, ricordiamo che De Marchi è secondo per soli 5 centesimi… 14.42 Alle 14.50 partirà il neerlandese Jos van Emden (Jumbo-Visma), uno dei favoriti per la vittoria. 14.39 Quinta piazza per Oier Lazkano (Movistar); 5” il suo ritardo da Dowsett. 14.36 Lawson Craddock viene beffato per 17 centesimi sotto lo striscione del traguardo! Margine minimo che lo relega alle spalle anche di Alessandro De Marchi. 14.33 Balza al terzo posto Matthias Brändle, austriaco che corre per il team ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA14.45 Nessun inserimento degno di nota tra gli ultimi arrivati, ricordiamo che Deè secondo per soli 5… 14.42 Alle 14.50 partirà il neerlandese Jos van Emden (Jumbo-Visma), uno dei favoriti per la vittoria. 14.39 Quinta piazza per Oier Lazkano (Movistar); 5” il suo ritardo da. 14.36 Lawson Craddock vieneper 17sotto lo striscione del traguardo! Margine minimo che lo relega alle spalle anche di Alessandro De. 14.33 Balza al terzo posto Matthias Brändle, austriaco che corre per il team ...

