LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: alle 14.00 parte la cronometro, l’Italia punta su Sobrero e Affini (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI parteNZA DELLA cronometro 13.52 I distacchi in classifica sono ristretti, riuscirà il trionfatore di ieri a conservare il simbolo del primato? Le minacce principali giungono dal connazionale Tom Domoulin e dal portoghese Joao Almeida, ma sono tanti i papabili candidati alla maglia rosa. 13.49 Toccherà al belga della Lotto Soudal Harm Vanhoucke aprire le danze, ultimo atleta al via la maglia rosa Mathieu Van der Poel (start alle 16.55). Un minuto il tempo di attesa tra un ciclista e l’altro. 13.46 La prova contro il tempo di 9,2 km si snoderà tra le vie della capitale Budapest e prevede un arrivo in salita con punte del 14% e tratti di ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DINZA DELLA13.52 I distacchi in classifica sono ristretti, riuscirà il trionfatore di ieri a conservare il simbolo del primato? Le minacce principali giungono dal connazionale Tom Domoulin e dal portoghese Joao Almeida, ma sono tanti i papabili candidati alla maglia rosa. 13.49 Toccherà al belga della Lotto Soudal Harm Vanhoucke aprire le danze, ultimo atleta al via la maglia rosa Mathieu Van der Poel (start16.55). Un minuto il tempo di attesa tra un ciclista e l’altro. 13.46 La prova contro il tempo di 9,2 km si snoderà tra le vie della capitale Budapest e prevede un arrivo in salita con punte del 14% e tratti di ...

