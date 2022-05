LIVE Djokovic-Alcaraz, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: lo spagnolo sfida ad armi pari il n.1 del mondo (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Carlos Alcaraz vince lo scontro generazionale contro Rafael Nadal – Novak Djokovic batte Hubert Hurkacz e vola in semifinale – Le dichiarazioni di Carlos Alcaraz dopo la vittoria contro Rafael Nadal Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, valida per la prima semifinale del torneo singolare maschile ATP 1000 di Madrid 2022. Primo incrocio generazionale tra i due giocatori: in palio c’è la finale del quarto Masters della stagione contro uno tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, che si sfideranno per l’undicesima volta stasera non prima delle 21.00. Nessun set perso sin qui ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACarlosvince lo scontro generazionale contro Rafael Nadal – Novakbatte Hubert Hurkacz e vola in semifinale – Le dichiarazioni di Carlosdopo la vittoria contro Rafael Nadal Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellatra Novake Carlos, valida per la prima semifinale del torneo singolare maschile ATP 1000 di. Primo incrocio generazionale tra i due giocatori: in palio c’è la finale del quarto Masters della stagione contro uno tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, che si sfideranno per l’undicesima volta stasera non prima delle 21.00. Nessun set perso sin qui ...

