LIVE – Djokovic-Alcaraz 7-65 | 5-7 4-5 | Masters 1000 Madrid 2022 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Djokovic-Alcaraz 7-6(5), 5-7 4-5, Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 7 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, valevole come semifinale e del Masters 1000 di Madrid 2022. Scontro da non perdere per nulla al mondo tra il serbo e lo spagnolo, tra il numero uno del mondo attuale e un preannunciato numero uno; il tennista di Belgrado ha superato senza problemi Hubert Hurkacz ai quarti, mentre, nello stesso turno, l’iberico ha eliminato il connazionale Rafael Nadal dopo tre set in cui ha dato la sensazione di poter far male a qualsiasi avversario. Il passato e il presente contro il presente eil futuro, un confronto che promette spettacolo ed emozioni, in generale e certamente fuochi d’artificio. Djokovic-Alcaraz al Manolo Santana Stadium di ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ile latestuale del match tra Novake Carlos, valevole come semifinale e deldi. Scontro da non perdere per nulla al mondo tra il serbo e lo spagnolo, tra il numero uno del mondo attuale e un preannunciato numero uno; il tennista di Belgrado ha superato senza problemi Hubert Hurkacz ai quarti, mentre, nello stesso turno, l’iberico ha eliminato il connazionale Rafael Nadal dopo tre set in cui ha dato la sensazione di poter far male a qualsiasi avversario. Il passato e il presente contro il presente eil futuro, un confronto che promette spettacolo ed emozioni, in generale e certamente fuochi d’artificio.al Manolo Santana Stadium di ...

