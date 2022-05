LIVE Djokovic-Alcaraz 7-6 5-7 0-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: lo spagnolo piazza il break e porta la sfida al terzo (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Rovescio lungo del classe 1987. 30-0 Diagonale di diritto vincente del serbo. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Nole. 0-1 Alcaraz comincia alla grande il primo game del set. 40-30 Gran prima del classe 2003. 30-30 SUL NASTRO LA VOLÈE DI Alcaraz IN CONTROATTACCO 30-15 Termina poco lungo il rovescio dello spagnolo. 30-0 Gran prima dell’iberico. 15-0 Servizio e diritto Alcaraz. INIZIO terzo SET 18.35 Carlos Alcaraz conquista il secondo parziale per 7 giochi a 5 grazie al break ottenuto nel dodicesimo gioco dopo le chance annullate a un Novak Djokovic apparso troppo nervoso nei momenti clou: si vola al terzo, per capire chi andrà in finale! FINE SECONDO ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Rovescio lungo del classe 1987. 30-0 Diagonale di diritto vincente del serbo. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Nole. 0-1comincia alla grande il primo game del set. 40-30 Gran prima del classe 2003. 30-30 SUL NASTRO LA VOLÈE DIIN CONTROATTACCO 30-15 Termina poco lungo il rovescio dello. 30-0 Gran prima dell’iberico. 15-0 Servizio e diritto. INIZIOSET 18.35 Carlosconquista il secondo parziale per 7 giochi a 5 grazie alottenuto nel dodicesimo gioco dopo le chance annullate a un Novakapparso troppo nervoso nei momenti clou: si vola al, per capire chi andrà in finale! FINE SECONDO ...

