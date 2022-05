LIVE Djokovic-Alcaraz 7-6 0-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: il serbo rimonta e vince il 1° set al tie-break (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Errore nei pressi della rete di Alcaraz. 0-1 GIOCATA CON IL BACK DI DIRITTO DI Alcaraz 40-30 GRAN RECUPERO DI Alcaraz E CHIUSURA A RETE! 30-30 Alcaraz deve dare di più in attacco: gran lungolinea di Djokovic. 30-15 Chiusura con il diritto lungolinea di Alcaraz. 15-15 Ace dello spagnolo. 0-15 Ottima risposta di Nole. INIZIO SECONDO SET 17.29 Novak Djokovic conquista il primo parziale della prima semifinale dopo 62 minuti di gioco. Il serbo rimonta il break subito a inizio set e vince il tie-break per 7 punti a 5, al quarto set point disponibile. Qualche rimpianto per Carlos Alcaraz che ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Errore nei pressi della rete di. 0-1 GIOCATA CON IL BACK DI DIRITTO DI40-30 GRAN RECUPERO DIE CHIUSURA A RETE! 30-30deve dare di più in attacco: gran lungolinea di. 30-15 Chiusura con il diritto lungolinea di. 15-15 Ace dello spagnolo. 0-15 Ottima risposta di Nole. INIZIO SECONDO SET 17.29 Novakconquista il primo parziale della prima semifinale dopo 62 minuti di gioco. Ililsubito a inizio set eil tie-per 7 punti a 5, al quarto set point disponibile. Qualche rimpianto per Carlosche ...

