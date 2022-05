LIVE Djokovic-Alcaraz 3-4, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’iberico conduce il primo set (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 TERZA CHANCE PER Djokovic! Alcaraz deve difendersi ancora. 30-30 Chiusura a rete di Alcaraz. 15-30 Fuori giri la difesa di Alcaraz da fondocampo. 15-15 Lungo il lungolinea del serbo. 0-15 Gran risposta diagonale di Djokovic. 3-4 Nole non ha problemi al servizio ma resta indietro di un break. 40-0 Lunga la risposta di Alcaraz. 30-0 Diritto diagonale vincente del serbo dopo la difesa dello spagnolo. 15-0 SMASH VINCENTE DA FONDOCAMPO PER Djokovic! 2-4 Alcaraz TIENE ANCORA IL SERVIZIO! AD-40 STECCA DI Djokovic! Il serbo non è a suo agio da fondocampo. 40-40 ALTRA CHANCE ANNULLATA DA Alcaraz CON IL DIRITTO A SVENTAGLIO 30-40 SECONDA PALLA ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 TERZA CHANCE PERdeve difendersi ancora. 30-30 Chiusura a rete di. 15-30 Fuori giri la difesa dida fondocampo. 15-15 Lungo il lungolinea del serbo. 0-15 Gran risposta diagonale di. 3-4 Nole non ha problemi al servizio ma resta indietro di un break. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0 Diritto diagonale vincente del serbo dopo la difesa dello spagnolo. 15-0 SMASH VINCENTE DA FONDOCAMPO PER! 2-4TIENE ANCORA IL SERVIZIO! AD-40 STECCA DI! Il serbo non è a suo agio da fondocampo. 40-40 ALTRA CHANCE ANNULLATA DACON IL DIRITTO A SVENTAGLIO 30-40 SECONDA PALLA ...

