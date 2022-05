LIVE Conegliano-Monza, Finale volley femminile 2022 in DIRETTA: gara-3 spartiacque per lo scudetto (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Monza, match valido per gara-3 della Finale della Serie A di volley femminile 2021-2022. La Finale è ormai entrata nel vivo, lo scudetto è sempre più vicino e le squadre sono sempre più intenzionate a dare spettacolo per portarsi a casa il trofeo. Vi ricordiamo che si tratta di una serie al meglio delle cinque partite, la formazione che per prima vincerà tre match sarà la nuova Campionessa d’Italia, al momento la situazione è di parità (1-1). Non si poteva chiedere un inizio migliori: due partite giocate e due sfide decise al tie-break. ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per-3 delladella Serie A di2021-. Laè ormai entrata nel vivo, loè sempre più vicino e le squadre sono sempre più intenzionate a dare spettacolo per portarsi a casa il trofeo. Vi ricordiamo che si tratta di una serie al meglio delle cinque partite, la formazione che per prima vincerà tre match sarà la nuova Campionessa d’Italia, al momento la situazione è di parità (1-1). Non si poteva chiedere un inizio migliori: due partite giocate e due sfide decise al tie-break. ...

Advertising

infoitsport : LIVE Monza-Conegliano 2-3, gara-2 Finale volley femminile in DIRETTA: che rimonta delle venete! 1-1 nella serie - tendinito : RT @Volleyball_it: A1 F.: Finale gara2. Monza sogna (2-0), poi subisce il ritorno di Conegliano che vince al 5° by Luca Muzzioli - https://… - Volleyball_it : A1 F.: Finale gara2. Monza sogna (2-0), poi subisce il ritorno di Conegliano che vince al 5° by Luca Muzzioli -… - TonyMwawasi : RT @SkySport: #Monza e #Conegliano al tie break in gara-2 della finale scudetto: ora LIVE su Sky Sport Arena #SkySport #Volley #MonzaConegl… - SkySport : #Monza e #Conegliano al tie break in gara-2 della finale scudetto: ora LIVE su Sky Sport Arena #SkySport #Volley… -