L’Isola dei Famosi | Guendalina taglia i capelli | tre nuovi ingressi

(Di sabato 7 maggio 2022) Ieri, 6 maggio, è andata in onda un’altra puntata dedei, ricca di novità, colpi di scena, ma anche annunci importanti da parte della conduttrice. Ilary Blasi, infatti, prima di iniziare la nuova puntata ha voluto annunciare ai naufraghi un’importante decisione da parte della produzione. Ilary Blasi ha condotto un’altra puntata de… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fanpage : La nave russa Admiral Makarov avrebbe preso fuoco nel Mar Nero, non lontano dall'Isola dei Serpenti, dove già era a… - gessi_24 : Stupendo il fatto che la finale sia di Domenica io il giorno dopo andrò a lavoro rimbambita spostare l’isola dei fa… - mbmarino : @nmirotti @AnnaritaDiSena Buongiorno. Tu pensi, giustamente, alle pulizie, io invece mi sconvolgo all'idea dei cos… - megghy0312 : RT @BITCHYFit: Mercedesz Henger durante la sua prima partecipazione a L’Isola dei Famosi #Isola - ElisabettaGall7 : @NoAnziche Contano sui loro fan che invece di informarsi guardano l’isola dei famosi -

Anche se nessun turista è rimasto ferito,'esplosione è'ultimo ... che rappresentavano quasi un terzoturisti arrivati sull'... che rappresentavano quasi un terzoturisti arrivati sull'...... si può consegnare la vecchia TV direttamente in una... In questo caso,'addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare ...per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione...