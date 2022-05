Lirica, il nuovo lavoro di Scarcella Perino (ispirato da un’ordinanza comunale). “Perché un’opera buffa? Dopo questi anni c’è bisogno di sorridere” (Di sabato 7 maggio 2022) La Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona produce, assieme al Center for Contemporary Opera di New York, un’opera buffa, A sweet silence in Cremona. La sede fiorentina della New York University e la Casa Italiana Zerilli-Marimò l’hanno commissionata a Roberto Scarcella Perino, compositore messinese di nascita, americano d’adozione. L’opera andrà in scena in Prima mondiale a Cremona l’8 maggio, indi a Firenze e poi a New York. Lo spunto scaturisce da un’ordinanza emanata dal Comune di Cremona nel gennaio 2019, per limitare la circolazione stradale attorno all’Auditorium Arvedi, sede del Museo del violino: si registrava il suono di alcuni meravigliosi strumenti Stradivari, Amati e Guarnieri per creare un database, occorreva dunque garantire il silenzio. L’opera, diretta da Giuseppe Bruno e con la regìa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) La Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona produce, assieme al Center for Contemporary Opera di New York,, A sweet silence in Cremona. La sede fiorentina della New York University e la Casa Italiana Zerilli-Marimò l’hanno commissionata a Roberto, compositore messinese di nascita, americano d’adozione. L’opera andrà in scena in Prima mondiale a Cremona l’8 maggio, indi a Firenze e poi a New York. Lo spunto scaturisce daemanata dal Comune di Cremona nel gennaio 2019, per limitare la circolazione stradale attorno all’Auditorium Arvedi, sede del Museo del violino: si registrava il suono di alcuni meravigliosi strumenti Stradivari, Amati e Guarnieri per creare un database, occorreva dunque garantire il silenzio. L’opera, diretta da Giuseppe Bruno e con la regìa ...

Advertising

FQMagazineit : Lirica, il nuovo lavoro di Scarcella Perino (ispirato da un’ordinanza comunale). “Perché un’opera buffa? Dopo quest… - StigmabaseF : Corrado Augias e il fascino in Tv della musica lirica e classica - Oggi è un altro giorno 05/05/2022:… - StigmabaseF : Corrado Augias e il fascino in Tv della musica lirica e classica - Oggi è un altro giorno 05/05/2022:… - MarcoPalagi81 : ?? Nuovo Podcast! ''elogio funebre in onore di una dama con le palle' di Charles Bukowski' su @Spreaker #amore #buk… - MaurizioIsola66 : #AccaddeOggi #29aprile 1961 - Pavarotti debutta nella lirica (61 anni fa): Dal cuore dell'Emilia ai palcoscenici pi… -