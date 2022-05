L’incontro Draghi-Biden ricordando la storica visita di De Gasperi a Washington del gennaio 1947 (Di sabato 7 maggio 2022) Martedì prossimo Mario Draghi e il suo staff saranno ricevuti a Washington da Joe Biden e dai suoi collaboratori più stretti. Parleranno certamente di tutto e di più ma nello specifico l’argomento su cui si concentreranno maggiormente sarà lo scombussolamento crescente che il comportamento indefinibile di quanti operano nelle stanze del Cremlino stanno apportando al mondo intero. Gli stessi sono pervasi da un delirio di grandezza e onnipotenza che va crescendo di ora in ora. Per chi sta vivendo questa primavera aggiungendola alle tante altre trascorse, non sarà fuori luogo fare un collegamento con la storica visita di un’altra delegazione italiana al governo americano, precisamente quella del gennaio del 1947. Presidente all’epoca Harry Truman, invitati dal giornale ... Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022) Martedì prossimo Marioe il suo staff saranno ricevuti ada Joee dai suoi collaboratori più stretti. Parleranno certamente di tutto e di più ma nello specifico l’argomento su cui si concentreranno maggiormente sarà lo scombussolamento crescente che il comportamento indefinibile di quanti operano nelle stanze del Cremlino stanno apportando al mondo intero. Gli stessi sono pervasi da un delirio di grandezza e onnipotenza che va crescendo di ora in ora. Per chi sta vivendo questa primavera aggiungendola alle tante altre trascorse, non sarà fuori luogo fare un collegamento con ladi un’altra delegazione italiana al governo americano, precisamente quella deldel. Presidente all’epoca Harry Truman, invitati dal giornale ...

