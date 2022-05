L'Ilva i sciopero, l'acciaio italiano al palo ed il governo si divide (Di sabato 7 maggio 2022) Lucia Morselli, l’amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, era ai cancelli dello di Taranto ieri ad ascoltare con il direttore dello stabilimento lavoratori e cittadini che manifestavano durante lo sciopero di 24 ore convocato in tutto il gruppo. Non era mai successo, se pur affastellata di scontri, nella storia di Ilva. Lei lo aveva già fatto a Terni dove, dopo 30 giorni di sciopero, rimise su lo stabilimento, che ora è stato comprato con un grande progetto industriale dal cavaliere Arvedi. Con il coraggio e la durezza che non le mancano Lucia Morselli ha affrontato sotto la pioggia lavoratori e manifestanti, anche quelli della falange ambientalista, come Luciano Manna, uno storico attivista tarantino, a cui la dottoressa ha chiesto cosa pensa di Mariupol. Non è difficile infatti paragonare come in Ucraina stiano difendendo le ... Leggi su panorama (Di sabato 7 maggio 2022) Lucia Morselli, l’amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, era ai cancelli dello di Taranto ieri ad ascoltare con il direttore dello stabilimento lavoratori e cittadini che manifestavano durante lodi 24 ore convocato in tutto il gruppo. Non era mai successo, se pur affastellata di scontri, nella storia di. Lei lo aveva già fatto a Terni dove, dopo 30 giorni di, rimise su lo stabilimento, che ora è stato comprato con un grande progetto industriale dal cavaliere Arvedi. Con il coraggio e la durezza che non le mancano Lucia Morselli ha affrontato sotto la pioggia lavoratori e manifestanti, anche quelli della falange ambientalista, come Luciano Manna, uno storico attivista tarantino, a cui la dottoressa ha chiesto cosa pensa di Mariupol. Non è difficile infatti paragonare come in Ucraina stiano difendendo le ...

Advertising

GianfrancoGasb1 : RT @palmiottid: #ilva la #protesta di #ieri a #taranto per lo #sciopero #acciaio #vertenza #lavoro #luciamorselli #oggi #7maggio #7May ne s… - PaoloBricco : RT @palmiottid: #ilva la #protesta di #ieri a #taranto per lo #sciopero #acciaio #vertenza #lavoro #luciamorselli #oggi #7maggio #7May ne s… - palmiottid : #ilva la #protesta di #ieri a #taranto per lo #sciopero #acciaio #vertenza #lavoro #luciamorselli #oggi #7maggio… - TreTsun : RT @ardigiorgio: Ieri in fabbrica non c’era Sabrina ferilli. C’era Lucia morselli. - ardigiorgio : Ieri in fabbrica non c’era Sabrina ferilli. C’era Lucia morselli. -