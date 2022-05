Liga: 6 gol del Granada al Maiorca, Athletic-Valencia finisce senza reti. In serata Betis-Barcellona (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Levante sconfiggere la Real Sociedad prosegue con altre 5 gare il programma della 35esima... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Levante sconfiggere la Real Sociedad prosegue con altre 5 gare il programma della 35esima...

Advertising

AlbaniaFooty : ???????? | ? Uzuni ha finalmente segnato il suo primo gol nella Liga. - gigipoletti : @Simone69527992 No meglio rimanere a Firenze fare tanti Gol e farsi acquistare da un squadra di premier o Liga piut… - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #GetafeRayo ?? Getafe non ancora salvo ma con cinque punti sulla zona retrocessione ?? Enes Ünal viceca… - G_Cobianchi : ?? Nell'attuale Copa de la Liga Profesional, ha finora messo insieme 6 gol e 4 assist in 11 partite. ?? È il calciat… - salto_acevedo : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #GetafeRayo ?? Getafe non ancora salvo ma con cinque punti sulla zona retrocessione ?? Enes Ünal viceca… -