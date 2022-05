Liga 2021/2022: vittoria al fotofinish per il Barcellona, Betis battuto 1-2 (Di sabato 7 maggio 2022) Il Barcellona batte 2-1 il Real Betis nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato de La Liga 2021/2022 di calcio maschile. Partita molto equilibrata sul campo dell’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, che vede il punteggio sbloccarsi solo nel secondo tempo. A firmare il vantaggio ospite ci pensa Ansu Fati, che riceve un bel pallone da Jordi Alba e va a segno dal limite dell’area (76?) appena un minuto dopo il suo ingresso. Pochi minuti dopo però i padroni di casa replicano con il calcio piazzato ben trasformato da Nabil Fekir, che pesca in area Marc Bartra per il pareggio (79?). Nei minuti di recupero poi è Jordi Alba a trovare la via del gol con un bel tiro al volo (90+4?) che regala la vittoria ai blaugrana. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Ilbatte 2-1 il Realnel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato de Ladi calcio maschile. Partita molto equilibrata sul campo dell’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, che vede il punteggio sbloccarsi solo nel secondo tempo. A firmare il vantaggio ospite ci pensa Ansu Fati, che riceve un bel pallone da Jordi Alba e va a segno dal limite dell’area (76?) appena un minuto dopo il suo ingresso. Pochi minuti dopo però i padroni di casa replicano con il calcio piazzato ben trasformato da Nabil Fekir, che pesca in area Marc Bartra per il pareggio (79?). Nei minuti di recupero poi è Jordi Alba a trovare la via del gol con un bel tiro al volo (90+4?) che regala laai blaugrana. SportFace.

