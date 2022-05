Liberato Ferrara su Torino-Napoli | “Partita noiosa | poche azioni rilevanti”

Advertising

infoitsport : Il giornalista Liberato Ferrara (87tv): 'Salernitana-Cagliari decisiva, ai campani potrebbe andar bene anche un par… -

AreaNapoli.it

'Avevo un terreno che si è- confessa Marina Blengeri di Pè Pasciùn' - quindi mi è ... Cinziache stava anche lottando con i postumi di un infortunio che si è procurata lavorando in ...'Avevo un terreno che si è- confessa Marina Blengeri di Pè Pasciùn' - quindi mi è ... Cinziache stava anche lottando con i postumi di un infortunio che si è procurata lavorando in ... Ferrara: 'Partita noiosa, c'era il rischio di addormentarsi. Ultima al Maradona per Osimhen' Il Napoli ha vinto per 1-0 contro il Torino. Liberato Ferrara, giornalista, ha commentato per 87tv.it, la prestazione degli azzurri. "Quando la partita non conta nulla non contano neanche gli ...Napoli-Sassuolo è finita con un tennistico 6-1 finale. Ne ha parlato Liberato Ferrara nel corso del suo editoriale. Il Napoli, grazie al successo contro il Sassuolo e il pareggio poi della Roma col ...