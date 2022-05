Lgbt | scoppia il caso del ballo delle debuttanti al liceo | preside nella bufera per il no a due coppie gay

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 maggio 2022) Mentre la sinistra prova a far rientrare dalla finestra il Ddl Zan uscito dalla porta nei mesi scorsi, rilanciato come una priorità con la guerra che infuria. E che il Pd ha riproposto con il testo in versione originale, con l’esclusione di duedi studenti omosessuali,ildelaldi Prato. E a lanciare il grido alla discriminazione è l’Arcigay Prato-Pistoia “l’Asterisco“, dopo la segnalazione di alcuni allievi dell’istituto. Un fatto definito «estremamente grave». L’ennesima dimostrazione di quanto il tema sia delicato e di come i suoi assunti – e le sue applicazioni pratiche e declinazioni culturali – non siano di facile gestione e di immediata presa su fatti e persone., ...