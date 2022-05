Lewis Hamilton prima del GP Miami: “La Mercedes darà tutto in pista” (Di sabato 7 maggio 2022) tutto pronto per il primo Gran Premio di Miami della Formula 1. Il primo atto ufficiale è andato in scena, come di consueto, con la conferenza stampa dei piloti che hanno presentato l’impegno imminente. Emozioni, speranze, curiosità ed incertezza si mescolano sulle curve e sui rettilinei ancora inesplorati di questo nuovo, grande, appuntamento firmato da Liberty Media. Uno dei protagonisti dell’intervista che ha aperto il lungo weekend della Florida è stato Lewis Hamilton su Mercedes. Ecco cosa ha detto il pilota della Freccia d’Argento. Le parole di Lewis Hamilton in conferenza stampa “Meteo fantastico, accoglienza calorosa. Sono felice di essere qui. Sono stato in acqua, mi sono allenato e ho giocato anche un po’ a golf, ma non sono bravo. Daremo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022)pronto per il primo Gran Premio didella Formula 1. Il primo atto ufficiale è andato in scena, come di consueto, con la conferenza stampa dei piloti che hanno presentato l’impegno imminente. Emozioni, speranze, curiosità ed incertezza si mescolano sulle curve e sui rettilinei ancora inesplorati di questo nuovo, grande, appuntamento firmato da Liberty Media. Uno dei protagonisti dell’intervista che ha aperto il lungo weekend della Florida è statosu. Ecco cosa ha detto il pilota della Freccia d’Argento. Le parole diin conferenza stampa “Meteo fantastico, accoglienza calorosa. Sono felice di essere qui. Sono stato in acqua, mi sono allenato e ho giocato anche un po’ a golf, ma non sono bravo. Daremo ...

