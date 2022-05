L' esperto rivela | Messaggio in codice per Biden Cosa c' è dietro le parole di Zelensky sull' accordo con Putin

(Di sabato 7 maggio 2022) C'è unnascosto a Joenelledel presidente ucraino Volodymyra Crimea. Ne è convinto il professore di Storia bizantina Gastone Breccia che ospite di Tagadà, su La7, nella puntata del 7 maggio, dice: "Gli ucraini stanno combattendo con una loro agenda che non coincide con l'agenda degli Stati uniti. E attenzione ildiè inpersoprattutto più che per, è come dire noi siamo pronti a tornare alla situazione del 23 febbraio mentre gli Stati Uniti stanno un po' troppo spingendo, vogliono umiliare la Russia, vogliono la loro sconfitta". Il video dell'intervento del professor Breccia a Tagadà Invece, secondo Breccia, il presidente ucraino ...

