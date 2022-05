L’epocale crisi economica di cui i russi ancora non si rendono conto (Di sabato 7 maggio 2022) L’economia russa sta male e ancora non se n’è accorta. A un primo sguardo, come ripetono i molti che descrivono l’inefficacia delle sanzioni, può sembrare che la russia si ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 maggio 2022) L’economia russa sta male enon se n’è accorta. A un primo sguardo, come ripetono i molti che descrivono l’inefficacia delle sanzioni, può sembrare che laa si ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

