L'embargo al petrolio russo è un'occasione per l'industria americana. Che però ha altri problemi (Di sabato 7 maggio 2022) Il possibile embargo sul petrolio russo, proposto mercoledì dalla Commissione europea, obbliga i leader europei a trovare fornitori alternativi a Mosca. In questa crociata, il principale alleato di Bruxelles sono gli Stati Uniti, ovvero il paese che produce la maggiore quantità di petrolio e di prodotti derivati. Nel 2020, la produzione americana è stata di circa 18 milioni di barili di petrolio al giorno, pari al 20 per cento della quota mondiale, mentre Arabia Saudita e Russia si sono fermate al 12 e all’11 per cento. L’attivismo americano nel mercato energetico coinvolge anche il gas naturale liquefatto. In Europa ne verranno inviati, nel solo 2022, 18 miliardi di metri cubi aggiuntivi per sostenere il tentativo di liberarsi dal gas russo. Visti anche gli alti ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 maggio 2022) Il possibilesul, proposto mercoledì dalla Commissione europea, obbliga i leader europei a trovare fornitori alternativi a Mosca. In questa crociata, il principale alleato di Bruxelles sono gli Stati Uniti, ovvero il paese che produce la maggiore quantità die di prodotti derivati. Nel 2020, la produzioneè stata di circa 18 milioni di barili dial giorno, pari al 20 per cento della quota mondiale, mentre Arabia Saudita e Russia si sono fermate al 12 e all’11 per cento. L’attivismo americano nel mercato energetico coinvolge anche il gas naturale liquefatto. In Europa ne verranno inviati, nel solo 2022, 18 miliardi di metri cubi aggiuntivi per sostenere il tentativo di liberarsi dal gas. Visti anche gli alti ...

