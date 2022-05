Advertising

zazoomblog : Lele Adani: “Il Napoli ha comprato il nuovo Chiesa Kvaratskhelia è un calciatore devastante” - #Adani: #Napoli… - AleTav3r_ : @SCUtweet Cosa ne pensi di Lele Adani? - JuventvsNews : @DONGHIAF @gian_fox @GiAdUzZoLa90 @juventusfc @andagn Sì sicuramente un allenatore di Serie A non studia, dice Lele… - Bresingar_ : @toselluc @rabiotmachia Madre mia Luc a casa hai un punching ball con le sembianze di Adani Lele , gasi - tuskatore : @poicipenso4 Hai evocato con successo Daniele 'Lele' Adani. Complimenti! Ora goditi il percorsho -

Una vittoria in rimonta, con San Siro a trainare la squadra di Inzaghi. L'Inter se l'è vista brutta nel primo tempo contro l'Empoli, ma, che era allo stadio, non ha visto la paura negli occhi dei giocatori nerazzurri. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Si è soffermato anche sulle mosse di mercato del Napoliintervenendo ai microfoni della Bobo Tv. L'ex difensore, oggi opinionista Rai, ha fatto un focus su Kvicha Kvaratskhelia , calciatore che lo stesso Aurelio De Laurentiis ha praticamente ...Nel Napoli 2022/2023 ci sarà, quindi, un giovane calciatore tutto da scoprire con grandi potenzialità per il futuro.Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Lele Adani ha parlato della vittoria in rimonta dell'Inter con l'Empoli ...