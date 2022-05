Lecce e Cremonese, può partire la festa: delirio per la promozione in Serie A | FOTO e VIDEO (Di sabato 7 maggio 2022) E’ scoppiata la festa per Lecce e Cremonese, le tifoSerie sono scese in piazza per festeggiare la promozione in Serie A. La squadra di Baroni ha vinto con il risultato di 1-0 contro il già retrocesso Pordenone, il gol decisivo è stato realizzato da Majer nel secondo tempo. La promozione è stata assolutamente meritata per il Lecce, una squadra costruita benissimo e guidata da un grande allenatore. La favola più bella è stata quella della Cremonese.Il club era partito con ambizioni di playoff, la promozione diretta rappresenta una vera e propria impresa. La squadra di Pecchia ha sbancato il campo del Como (1-2) con la doppietta di Di Carmine. Decisivo anche il passo falso del Monza sul campo del Perugia. Al ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 maggio 2022) E’ scoppiata laper, le tifosono scese in piazza per festeggiare lainA. La squadra di Baroni ha vinto con il risultato di 1-0 contro il già retrocesso Pordenone, il gol decisivo è stato realizzato da Majer nel secondo tempo. Laè stata assolutamente meritata per il, una squadra costruita benissimo e guidata da un grande allenatore. La favola più bella è stata quella della.Il club era partito con ambizioni di playoff, ladiretta rappresenta una vera e propria impresa. La squadra di Pecchia ha sbancato il campo del Como (1-2) con la doppietta di Di Carmine. Decisivo anche il passo falso del Monza sul campo del Perugia. Al ...

