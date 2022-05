“Le ricette del convento” | torta margherita

(Di sabato 7 maggio 2022) Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle scale, a Monreale (Sicilia), propone un’altra delle antichetramandate tra le mura del, al centro del programma di Food Network “Ledel“, in onda ogni sabato, alle 17:00, sul canale 33. Oggi, in particolare, vediamo come preparare la. Ingredienti 5 uova, 110 g fecola di patate, 230 g zucchero a velo, 1 cucchiaio di succo di limone, 1 cucchiaio zucchero vanigliato Procedimento Separiamo i tuorli dagli albumi. Con le fruste elettriche, montiamo gli albumi a neve insieme ad un cucchiaio di succo di limone. Poniamo la ciotola con i tuorli a bagnomaria, su una pentola d’acqua bollente e a fuoco spento e li montiamo, fino a farli diventare chiari e spumosi. A questo punto, ...

