Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma (Di sabato 7 maggio 2022) Le probabili formazioni e le scelte di Mourinho ed Italiano per Fiorentina-Roma Ecco , match che si disputerà lunedì 9 maggio alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Lee le scelte di Mourinho ed Italiano perEcco , match che si disputerà lunedì 9 maggio alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.(4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Diretta Lazio - Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - #Diretta #Lazio… - 76Patrizio : Atletico Madrid Real Madrid, Liga: pronostico, probabili formazioni, dove vederla 8 Maggio 2022 - CalcioPillole : #LazioSampdoria: precedenti, statistiche e probabili formazioni. #SerieA - periodicodaily : Sassuolo-Udinese: probabili formazioni e in tv #seriea #7maggio #SassuoloUdinese - occhio_notizie : La #Lazio punta l'Europa, mentre la #Sampdoria non è ancora sicura di rimanere in #SerieA -