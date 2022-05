Le Juventus Women vincono il loro quinto scudetto di fila | la Roma vola in Champions | il Milan

(Di sabato 7 maggio 2022) La giornata delconsecutivo dellaè stata una passerella per la squadra di Joe Montemurro, che a Vinovo ha battuto 3 - 1 il Sassuolo. All'andata, vincendo proprio al Ricci, la ...

TORINO - Scontato Mica tanto. Il quinto scudetto consecutivo delleè un titolo meritato e conquistato nella stagione più difficile, con il crescere esponenziale della competitività delle avversarie. La Roma, il Milan, ma anche l'Inter dell'ex Rita ...La giornata del quinto scudetto consecutivo dellaè stata una passerella per la squadra di Joe Montemurro, che a Vinovo ha battuto 3 - 1 il Sassuolo. All'andata, vincendo proprio al Ricci, la Juve aveva dato il primo strappo al campionato; ..."La #JuventusWomen è diventata la prima squadra a vincere 5 Scudetti consecutivi nella storia della Serie A femminile. Tricolore". Lo riporta Opta su Twitter. 5 - La #JuventusWomen è diventata la ...Ecco le pagelle delle giocatrici della Juventus Women dopo la gara contro il Sassuolo: PEYRAUD-MAGNIN 6 - Pomeriggio tranquillo. Non può nulla sul gol Cambiaghi. Vince il suo primo scudetto per lei.