«Le donne ai vertici? Le prendo solo dopo i 40 anni: hanno già fatto figli o sono separate». Scoppia la polemica sull’imprenditrice Elisabetta Franchi – Il video (Di sabato 7 maggio 2022) Scoppia la polemica sui social contro le dichiarazioni dell’imprenditrice Elisabetta Franchi, titolare dell’omonima etichetta della moda che nel suo intervento a un evento organizzato dal Foglio e Pwc, riprese in un video diffuso su Twitter da Stefano Guerrera, ha spiegato di preferire donne con oltre 40 anni quando deve assumere qualcuno in posizioni di vertice. Secondo Franchi, è il solo modo per evitare in sostanza danni economici, perché a quell’età le donne: «sono già sposate, hanno già avuto figlie o si sono già separate». Il video dell’intervento è stato anche condiviso sul profilo Instagram ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022)lasui social contro le dichiarazioni dell’imprenditrice, titolare dell’omonima etichetta della moda che nel suo intervento a un evento organizzato dal Foglio e Pwc, riprese in undiffuso su Twitter da Stefano Guerrera, ha spiegato di preferirecon oltre 40quando deve assumere qualcuno in posizioni di vertice. Secondo, è ilmodo per evitare in sostanza deconomici, perché a quell’età le: «già sposate,già avutoe o sigià». Ildell’intervento è stato anche condiviso sul profilo Instagram ...

