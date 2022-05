Le autostrade sono dello Stato. Ma l’Ad resta quello dei Benetton. Altri 8,2 miliardi di soldi pubblici hanno preso il volo (Di sabato 7 maggio 2022) sono passati 22 anni da quando lo Stato ha regalato le autostrade pagate dagli italiani ai Benetton, e nonostante la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) insieme ai Fondi Blackstone e Macquarie abbiano appena scucito 8,2 miliardi, la presa del concessionario privato non desiste. A niente sono valsi i 43 morti del Ponte Morandi di Genova, o i 40 venuti giù dal viadotto di Avellino. E neppure una valutazione puramente economica, su quanto hanno incassato i “signori” dei caselli a fronte di quanto valore ha perso la rete, che prima del disatro del capoluogo ligure valeva 14 miliardi, mentre adesso gli analisti finanziari ne calcolano solo 9,3. Per chiudere questa pagina tragica delle nostre privatizzazioni, portata a termine a fine degli anni ‘90 quando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 maggio 2022)passati 22 anni da quando loha regalato lepagate dagli italiani ai, e nonostante la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) insieme ai Fondi Blackstone e Macquarie abbiano appena scucito 8,2, la presa del concessionario privato non desiste. A nientevalsi i 43 morti del Ponte Morandi di Genova, o i 40 venuti giù dal viadotto di Avellino. E neppure una valutazione puramente economica, su quantoincassato i “signori” dei caselli a fronte di quanto valore ha perso la rete, che prima del disatro del capoluogo ligure valeva 14, mentre adesso gli analisti finanziari ne calcolano solo 9,3. Per chiudere questa pagina tragica delle nostre privatizzazioni, portata a termine a fine degli anni ‘90 quando ...

macondo68 : @Dania Questi sono quelli di Autostrade e Autogrill ma soprattutto quelli che truffano i loro clienti retail - BabboleoNews : I tempi di percorrenza sulle #autostrade della #Liguria. Le principali criticità sono previste in A26, in direzione… - NargisoGianluca : #Autostrade da ieri è tornata di proprietà pubblica. Ma non per la revoca della Concessione ma perché alla propriet… - michele20219736 : @DaniloToninelli Siete senza pudore: dopo aver per anni urlato che avreste nazionalizzato autostrade oggi salta fuo… - Danireport : RT @Marilena0407: @franz6200 Partite iva - sgravi fiscali assunzioni al sud - accesso facilitato ai mutui under 35 - blocco aumenti autostr… -