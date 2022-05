LDA, chi è l’ex Emanuela Pennino musa ispiratrice del brano “Volevo Solo Te” (Di sabato 7 maggio 2022) LDA, l’ex fidanzata Emanuela Pennino è stata la musa del suo brano Volevo Solo Te presentato durante il percorso nel talent show “Amici”, che l’ha visto tra gli ultimi eliminati. LDA, l’ex è l’influencer Emanuela Pennino Oggi il rapper di “Bandana” sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla padrona del salotto Mediaset, Silvia Toffanin. Il diciannovenne artista partenopeo nella scuola di Amici è stato tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione ed ha avuto ottimi riscontri anche nelle piattaforme digitali dove ha collezionato numeri da record su YouTube e Spotify. In particolare sul notissimo portale di video in streaming ha pubblicato il video del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) LDA,fidanzataè stata ladel suoTe presentato durante il percorso nel talent show “Amici”, che l’ha visto tra gli ultimi eliminati. LDA,è l’influencerOggi il rapper di “Bandana” sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla padrona del salotto Mediaset, Silvia Toffanin. Il diciannovenne artista partenopeo nella scuola di Amici è stato tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione ed ha avuto ottimi riscontri anche nelle piattaforme digitali dove ha collezionato numeri da record su YouTube e Spotify. In particolare sul notissimo portale di video in streaming ha pubblicato il video del ...

