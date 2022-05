LDA a Verissimo racconta il problema dei figli d’arte: “Sono il figlio di Gigi D’Alessio, ma ho fatto tutto da solo” (Di sabato 7 maggio 2022) L’arrivo di LDA a Verissimo inizia con un abbraccio, quello con l’amico e collega Nunzio che gli passa il testimone mentre esce dal salotto di Silvia Toffanin. Un’amicizia, quella con Nunzio, che nasce ad Amici, esperienza appena conclusa per entrambi e che continua nella vita reale. I due siedono accanto e si scambiano aneddoti e reciproche attestazioni di stima. “La nostra è quasi una fratellanza”, dice LDA con fierezza senza negare che all’interno della scuola si è spesso divertito a tramare scherzi contro Nunzio. LDA sa quanto sia stato difficile ritagliarsi un proprio spazio all’interno del talent show, e non perché ogni percorso è fatto di sacrifici: oltre a questo, il giovanissimo artista ha dovuto lottare contro le sue origini. Il suo nome all’anagrafe è Luca D’Alessio ed è il figlio di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 7 maggio 2022) L’arrivo di LDA ainizia con un abbraccio, quello con l’amico e collega Nunzio che gli passa il testimone mentre esce dal salotto di Silvia Toffanin. Un’amicizia, quella con Nunzio, che nasce ad Amici, esperienza appena conclusa per entrambi e che continua nella vita reale. I due siedono accanto e si scambiano aneddoti e reciproche attestazioni di stima. “La nostra è quasi una fratellanza”, dice LDA con fierezza senza negare che all’interno della scuola si è spesso divertito a tramare scherzi contro Nunzio. LDA sa quanto sia stato difficile ritagliarsi un proprio spazio all’interno del talent show, e non perché ogni percorso èdi sacrifici: oltre a questo, il giovanissimo artista ha dovuto lottare contro le sue origini. Il suo nome all’anagrafe è Lucaed è ilo di ...

perfetta_cosi : RT @heythereelena: Silvia che ci ha dato quello che Maria non è riuscita a darci in tutti questi mesi: un'esibizione di Nunzio ed LDA insie… - quantosofort_ : RT @heythereelena: Silvia che ci ha dato quello che Maria non è riuscita a darci in tutti questi mesi: un'esibizione di Nunzio ed LDA insie… - Costanzarossa91 : #amici21 Lda ha fatto un percorso bellissimo superando sfide e pregiudizi. È un ragazzo umile, carino con tutti??.… - s4bry_ : RT @heythereelena: Silvia che ci ha dato quello che Maria non è riuscita a darci in tutti questi mesi: un'esibizione di Nunzio ed LDA insie… - amorsisulcuore : RT @Ari_LDABandana: E quando Luca si commuove io vorrei solo abbracciarlo forte forte ?? #LDA #Bandana #Verissimo #Amici21 -