Lazio-Sampdoria | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

L'anticipo serale della 36ª e terzultima giornata di Serie A mette di frontea caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Quattro giorni prima della finale di Coppa Italia all'Olimpico i biancocelesti non possono sbagliare nella corsa ad un posto in ...Commenta per primo Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita didi stasera. Queste le sue parole pubblicate sul match program diffuso sul sito ufficiale dei biancocelesti. "Stasera mi aspetto una partita difficile contro una squadra in fiducia, a ...Cercano invece cose diverse Lazio e Sampdoria: l’una vuole tenersi in zona Europa League, l’altra ha bisogno di punti per scongiurare definitivamente il rischio zona calda. OA Sport nacque l'11 ...Nuovo obiettivo per Ciro Immobile, che come sempre questa sera guiderà l’attacco della Lazio contro la Sampdoria. Al bomber biancoceleste basterebbe un gol per raggiungere Gabriel Omar Batistuta nella ...