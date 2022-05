Lazio | Ospina obiettivo concreto | il messicano si allontana da Napoli

(Di sabato 7 maggio 2022) Mercatotorna ad essere un: il colombiano torna in corsa con Sergio Rico e Carnesecchi In casatiene banco la situazione portieri per la prossima stagione.sembra esser tornato tra gli obiettivi dei biancocelesti. Il futuro delè lontano da, lo conferma lo stesso agente. «Ci sono tante conversazioni già avviate, ma serve aspettare. Abbiamo un vantaggio molto grande che è quello di essere liberi. Un’opportunità per scegliere la soluzione migliore». Così Lucas Jaramillo a Semana. Intanto il Corriere dello Sport inseriscein corsa per la porta dellaassieme a Sergio Rico e Carnesecchi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Ospina torna nei piani della #Lazio: l'agente lo allontana da #Napoli ?? - LazioNews_24 : Mercato #Lazio, tra #SergioRico e #Carnesecchi rispunta #Ospina - LazionewsEu : Le parole del procuratore del portiere colombiano ??? #calciomercato #lazio #sslazio #lazionewseu #lazionews - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile pigliatutto: vuole l'Europa e da capocannoniere - mr_kubra : RT @InterHubOff: ??Lucas #Jaramillo (agente #Ospina): 'A fine stagione saremo liberi, coglieremo l'occasione migliore.' ???? Sul portiere col… -

Lazio News 24

Mercatotorna ad essere un obiettivo concreto: il colombiano torna in corsa con Sergio Rico e Carnesecchi In casatiene banco la situazione portieri per la prossima stagione.sembra ...Parole che sembrano chiudere le porte ad ogni speranza di rinnovo perche finora non ha ... "A Empoli è stata la gara con più alta velocità del campionato, contro la, quando abbiamo vinto ... Mercato Lazio, tra Sergio Rico e Carnesecchi rispunta Ospina Spalletti intenzionato a riproporre gli stessi titolari della gara con il Sassuolo. Con Mertens alle spalle di Osimhen ...Mercato Lazio, Ospina torna ad essere un obiettivo concreto: il colombiano torna in corsa con Sergio Rico e Carnesecchi La Lazio si prepara alla rivoluzione in porta. Con Strakosha e Reina prossimi al ...