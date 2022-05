Lavoro, Orlando: “Giovani vanno dove salari sono più alti, in Italia tra i più bassi d’Europa” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “In un mercato integrato come quello europeo, i Giovani vanno dove i salari sono più alti. Il nostro Paese ha i salari più bassi d’Europa. Il tema ascensore sociale, la possibilità di progressione è più forte negli altri paesi”. Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando intervenendo al ‘Festival Città impresa’ a Vicenza. “La Narrazione delle imprese in ginocchio – sottolinea ancora il ministro-, nasconde un chiaro scuro. Molte stanno bene, e assumono. Uno dei problemi è la transizione. E l’altro è la ricerca della manodopera. La formazione si fa se ci sono le persone. Il saldo tra chi se ne va e chi rimane è sempre uguale. Non c’è ricambio né etnico né ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – “In un mercato integrato come quello europeo, ipiù. Il nostro Paese ha ipiù. Il tema ascensore sociale, la possibilità di progressione è più forte negli altri paesi”. Ad affermarlo è il ministro del, Andreaintervenendo al ‘Festival Città impresa’ a Vicenza. “La Narrazione delle imprese in ginocchio – sottolinea ancora il ministro-, nasconde un chiaro scuro. Molte stanno bene, e assumono. Uno dei problemi è la transizione. E l’altro è la ricerca della manodopera. La formazione si fa se cile persone. Il saldo tra chi se ne va e chi rimane è sempre uguale. Non c’è ricambio né etnico né ...

