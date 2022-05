L’Avana | strage all’Hotel Saratoga esploso

(Di sabato 7 maggio 2022) Prosegue senza sosta a Cuba l’intervento dei soccorritori per cercare di salvare chi ancora si trova sotto le macerie dello storico Hotelal. La struttura è semidistrutta a causa di un’esplosione avvenuta il 6 maggio alle 11 ora locale. Secondo la televisione di Stato cubana, di almeno una donna si sa con certezza che è in vita, intrappolata sotto i cumuli di detriti dei muri crollati. È salito intanto ad almeno 26 morti e oltre 50 feriti il bilancio della tragedia. Nella scuola elementare che si trova accanto all’edificio dell’albergo colpito dall’esplosione sarebbero rimasti feriti 9 bambini. Il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel visita una bimba ferita. Foto Twitter @DiazCanelB“È solo uno sfortunato incidente” Il Governo cubano esclude attentati terroristici e parla di “incidente“. Il Presidente della Repubblica, Miguel Díaz-Canel, ...

