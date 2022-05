L’Avana, esplosione hotel Saratoga: almeno 22 morti (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di almeno 22 morti, tra i quali un bambino e una donna incinta, il bilancio della potente esplosione avvenuta ieri nel famoso albergo Saratoga, nel centro delL’Avana. E’ lo stesso ufficio del presidente cubano Miguel Diaz-Canel a confermare l’ultimo bilancio delle vittime dell’incidente, che comprende decine di feriti, tra i quali 50 adulti e 14 bambini. Dei feriti, 18 adulti e tre bambini versano in gravi condizioni. “Siamo concentrati a dare aiuto alle persone, ai familiari delle vittime e a chi si trova ricoverato in ospedale. Il lavoro delle squadre di salvataggio e dei team medici è stato immediato”, ha detto il presidente cubano, spiegando che i residenti degli edifici circostanti all’esplosione sono stati trasferiti “in luoghi sicuri mentre procedono le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di22, tra i quali un bambino e una donna incinta, il bilancio della potenteavvenuta ieri nel famoso albergo, nel centro del. E’ lo stesso ufficio del presidente cubano Miguel Diaz-Canel a confermare l’ultimo bilancio delle vittime dell’incidente, che comprende decine di feriti, tra i quali 50 adulti e 14 bambini. Dei feriti, 18 adulti e tre bambini versano in gravi condizioni. “Siamo concentrati a dare aiuto alle persone, ai familiari delle vittime e a chi si trova ricoverato in ospedale. Il lavoro delle squadre di salvataggio e dei team medici è stato immediato”, ha detto il presidente cubano, spiegando che i residenti degli edifici circostanti all’sono stati trasferiti “in luoghi sicuri mentre procedono le ...

