Laura Pausini commossa: "Vorrei rendere omaggio alla Carrà durante l'Eurovision"

Momento di commozione per Laura Pausini. La cantante durante un'intervista per una televisione spagnola è tornata a parlare dell'Eurovision e ha teneramente parlato del suo rapporto con Raffaella Carrà, collega che avrebbe voluto al suo fianco nella conduzione del contest.

Eurovision 2022, gli organizzatori: "Basta alle critiche, rispettiamo gli altri"

A pochi giorni dal suo inizio, Laura Pausini ha raccontato quello che si aspetta dall'esperienza come conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. La cantante, infatti, sarà al fianco di Mika e Cattelan a presentare gli artisti.

