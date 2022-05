Laura Biagiotti | vita privata | biografia | carriera | chi era | causa morte | marito | figli e curiosità sulla stilista

(Di sabato 7 maggio 2022) Cosa sappiamo delladi? Per quanto riguarda la professione non ci sono misteri, essendo stata una delle stiliste italiane di maggior successo anche all’estero. La signora della moda si è spenta nel 2017, ma il marchio e l’azienda da lei fondati continuano a dettare legge in fatto di stile grazie all’impegno dellaa Lavinia. Ma chi era e come eracome madre, moglie ed amica nelladi tutti i giorni? Ecco qualche informazione a riguardo. Chi eradellaera nata a Roma il 4 Agosto del 1943 (Leone). La ...

Laura Biagiotti è stata una famosa stilista italiana. Subito a contatto con importanti creatori di moda come Roberto Capucci e Rocco Barocco, firma da giovanissima la sua collezione di prêt - à - porter. Laura Biagiotti era nata a Roma il 4 Agosto del 1943 (Leone). La moda è stata la passione che l'ha accompagnata per tutta la vita, fin da quando era ancora una bambina.