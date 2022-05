L’attacco del presidente della Duma russa agli Usa: «Non inviano solo armi in Ucraina: sono loro a coordinare gli attacchi di Kiev» (Di sabato 7 maggio 2022) «Gli Stati Uniti partecipano alle ostilità in Ucraina». L’atto di accusa arriva dal presidente della Duma, il parlamento russo, Vyacheslav Volodin, sul suo canale Telegram. «Non si tratta solo della fornitura di armi e attrezzatura», ha continuato, «Washington coordina e sviluppa le operazioni militari per conto del regime nazista di Kiev». Volodin ha lanciato così forti accuse nei confronti degli Usa, che secondo il presidente, difendendo l’Ucraina starebbero di conseguenza «partecipando direttamente alle ostilità contro la Russia». Le dichiarazioni di Volodin sono state diffuse anche in riferimento alle ultime informazioni dell’intelligence Usa passate a Kiev al fine di colpire ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) «Gli Stati Uniti partecipano alle ostilità in». L’atto di accusa arriva dal, il parlamento russo, Vyacheslav Volodin, sul suo canale Telegram. «Non si trattafornitura die attrezzatura», ha continuato, «Washington coordina e sviluppa le operazioni militari per conto del regime nazista di». Volodin ha lanciato così forti accuse nei confronti degli Usa, che secondo il, difendendo l’starebbero di conseguenza «partecipando direttamente alle ostilità contro la Russia». Le dichiarazioni di Volodinstate diffuse anche in riferimento alle ultime informazioni dell’intelligence Usa passate aal fine di colpire ...

