L' assenza di sbocchi diplomatici per la guerra porterà l' Europa alla sua peggior crisi

Bielorussia in piena esercitazione militare ai confini dell'Ucraina, tensione tra Polonia e Ucraina per le voci messe in giro dai russi su ipotizzate velleità polacche su territori limitrofi ex polacchi e ora ucraini, Romania e Moldavia in stato di agitazione per le mire autonomiste della Transnistria, Ungheria e Slovacchia restie a condividere le sanzioni sull'embargo del petrolio russo, Finlandia e Svezia propense ad entrare nella Nato, Unione Europea allo sbando diplomatico ed energetico: siamo in uno dei peggiori scenari che agita l'Europa tutta nel momento in cui il negoziato per la pace non va avanti e si dà solo spazio alle armi sul campo (e sul mare). Una volta interrotta la cooperazione - anche se a suo tempo manifestata come mera coesistenza tra la Federazione Russa e la Nato - il continuo progressivo deterioramento delle relazioni può ...

