Lady Gaga, fuori il video di Hold My Hand, colonna sonora di Top Gun Maverick (Di sabato 7 maggio 2022) Lady Gaga pubblica il video di Hold My Hand, colonna sonora di Top Gun Maverick, al cinema dal 25 maggio. Il brano, in radio e su tutte le piattaforme digitali, rappresenta il nuovo capitolo del percorso musicale della Germanotta, sempre di più icona della musica mondiale Sinossi Top Gun Maverick Il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere.

