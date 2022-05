“L’abbiamo chiamata così”. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, svelato il nome della figlia (Di sabato 7 maggio 2022) Georgina Rodriguez e Cristian Ronaldo hanno finalmente comunicato a tutti i loro follower il nome della figlia, nata il 18 aprile scorso. Per loro purtroppo non c’è stata solamente la gioia per la nascita della bimba, ma anche il dolore più grande legato alla perdita dell’altro gemello, che non ce l’ha fatta a vivere dopo il parto della modella. Ora, a distanza di qualche settimana, lei ha pubblicato foto inedite della piccola e sul social network Instagram ha scritto il nome della neonata. A breve vi sveleremo il nome della figlia di Georgina Rodriguez e Cristiano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022)e Cristianhanno finalmente comunicato a tutti i loro follower il, nata il 18 aprile scorso. Per loro purtroppo non c’è stata solamente la gioia per la nascitabimba, ma anche il dolore più grande legato alla perdita dell’altro gemello, che non ce l’ha fatta a vivere dopo il partomo. Ora, a distanza di qualche settimana, lei ha pubblicato foto ineditepiccola e sul social network Instagram ha scritto ilneonata. A breve vi sveleremo ildi...

