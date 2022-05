La Virtus Bava Pozzuoli al “crocevia” Lions Bisceglie

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Il match di questa domenica (ore 18) al Pala Errico contro irappresenta unper la stagione della. Archiviata la sconfitta nel derby contro Avellino, i gialloblù puntano decisi alla conquista dei tre punti nella sfida contro i pugliesi. “Purtroppo contro la Del.Fes Avellino ci siamo fatti sfuggire una grossa occasione perdendo ma abbiamo ancora una chance per salvarci senza passare per i playout e vogliamo sfruttarla – ha dichiarato Alessandro Potì -, sappiamo cheè una squadra esperta e organizzata ma ce la metteremo tutta per conquistare i due punti, servirà tanta energia e la giusta concentrazione partendo in primis dalla difesa proprio per limitare i ...

